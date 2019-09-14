В Губкинском жители обвиняют проигравшего кандидата в демагогии

В Губкинском обсуждают прошедшую избирательную кампанию, итогом которой стало появление трех новых депутатов гордумы. В том числе на этой неделе вспоминают оппозиционера, выдвигавшегося от партии «Коммунисты России», который возглавляет УК – Андрея Мельника.

В соцсетях обсуждают серьезную проблему одного из домов, которым управляет его фирма «Комплекс-2 Сервис». И реакцию самого г-на Мельника на претензии жителей.

Еще 5 сентября люди пожаловались на аварийное состояние женского туалета в доме 33 в 7 микрорайоне. «Уже несколько раз писали заявки на ремонт пола, но нам отвечали, что это не срочно, и у вас много по вашему дому долгов. Да, у нас на 2-ом этаже есть один злостный неплательщик (312 тыс), но причем тут мы, люди, которые каждый месяц вовремя платим коммунальные услуги, а живем в такой гадости»,– спрашивали люди.

После публикации через несколько дней специалисты «управляшки» туалет закрыли и повесили на дверь объявление. В бумаге указано, что причина закрытия комнаты – ее аварийное состояние. Жильцы отреагировали новым гневным постом: «Вместо того, чтобы начать ремонт пола, пришли люди с управляющей компании, повесили замок на двери и на этом тишина. Управились! Молодцы! Прекрасная работа! Ходите люди все в мужской туалет. У нас уже 3 дня очередь в туалет».

В комментариях к посту в паблике «Губкинский – город мечты» Андрей Мельник озвучил свою позицию. Он подтвердил, что ремонт в туалете не делают из-за того, что в доме много должников. «Причем тут УК, если долг по дому 600 тысяч? В Вашем доме УК сделала то, что не входит в ее обязанности, согласно Закона и договора управления МКД! Грех Вам жаловаться! У Вас дом 86 года постройки! Срок его эксплуатации – 15 лет! Кого Вы вините?»,– возмутился управленец. И добавил: «Я Вам предлагаю сесть на мое место) Посмотрим, как Вы умничать начнете, когда узнаете, что в ФССП лежат дела по должникам с 2012 года!».

Дискуссия продолжилась. Больше всего жильцов возмущает то, что глава управляющей компании продолжает давать обещания, игнорируя проблемы подконтрольных ему домов. После выборов он написал, что не получил мандат, но будет и дальше заниматься проблемами ЖКХ.

«Я буду продолжать оказывать помощь жителям в решении наболевших вопросов, связанных с обеспечением благоприятных жилищных условий: 1. Ликвидация аварийного жилья. 2. Реконструкция изношенных инженерных сетей. 3. Доведение до населения порядка ценообразования коммунальных услуг»,– заявил г-н Мельник. В следующем, 2020 году в Губкинском пройдут выборы в гордуму – депутатский корпус обновится полностью. Возможно, Андрей Мельник рассчитывает баллотироваться и в следующем году.

«Представляю вас в депутаты, не проблемы вы будите решать, а языком язвить», – написали бывшему кандидату жители.

Напомним, во время избирательной кампании Мельник несколько раз жаловался на нарушения и давление. Он связывал это с политической конкуренцией. Но его жалобы в избиркоме не подтвердили. Также накануне выборов он публиковал пост о том, что машину его сторонника, на которой был предвыборный плакат, разбили.

Губкинский, служба информации

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