Дума Ямала покупает сервизы из изысканного фарфора

Заксобрание Ямала заказывает изысканные наборы посуды из костяного фарфора. А также стаканы, графин, вазы и подносы. Сумма заказа посуды – 224 тыс. рублей. Это максимальная цена контракта, указанная в документации аукциона на сайте госзакупок.

Всего в заказе думы округа – 13 позиций. В том числе несколько наборов из костяного фарфора. Такое название материал получил благодаря тому, что в фарфор добавляют костяную золу. Среди всех производителей этих королевских фарфоровых изделий лидерами считают англичан, написано в открытых источниках в Сети. Депутатам Ямала нужно шесть чайных наборов, в которые входят сливочник, десертные тарелки, блюдо для торта, сахарница. Предложенная потенциальными поставщиками цена за такие наборы – порядка 27 тыс. и 15 тыс. соответственно. А также народные избранники закупают кофейные наборы из костяного фарфора. .

Кроме того, парламентарии нуждаются в стеклянных стаканах и кувшине. Также думе нужны френч-прессы и блюда из фарфора с золотой отводкой. Вместе с этими наборами посуды депутаты заказывают вазы – хрустальные и керамические.

Аукцион проведут 13 сентября 2019 года. Тогда станет понятен поставщик фарфора в думу.

Государственная гостиница Ямала «Юрибей» не так давно заказала себе дизайнерские тарелки из Германии за 210 тыс. рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 03.09.19

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