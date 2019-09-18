Депутаты Ямала сэкономили 4 тыс. рублей на покупке элитного фарфора

Сервизы из костяного фарфора в думу Ямала поставит индивидуальный предприниматель из ХМАО – Елена Шевцова. Она стала победителем аукциона, скинув цену на 4 тыс. рублей (итоговая сумма заказа – 220 тыс. рублей). Борьба за контракт была совсем не острой, конкурент г-жи Шевцовой снизил цену лишь на 3 тыс. рублей.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», депутатам понадобились сервисы из элитного фарфора с костяной золой. В наборах – чайные и кофейные пары, тарелки для десертов, молочники. Для чаепитий народные избранники также приобретают френч-прессы и блюда с золотой каемкой.

ИП Елена Шевцова, которая доставит в заксобрание посуду – постоянный поставщик государственных учреждений. Она же продала государственной гостинице ЯНАО «Юрибей» фарфоровую посуду и кухонные принадлежности летом 2019 года за 750 тыс. рублей. Тут нужно отметить, что питанием в отеле и в заксобрании занимается одна и та же компания. Осенью прошлого года г-жа Шевцова также помогала гостинице «Юрибей» и депутатам Ямала обновить сервировку. Заксобрание Ямала тогда купило у нее наборы из костяного фарфора – чайные, кофейные – за 228 тыс. рублей.

Салехард, служба информации

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