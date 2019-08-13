Государственная гостиница Ямала закупила дизайнерские тарелки из Германии (ФОТО)

Государственная гостиница «Юрибей» в Салехарде закупила тарелки производства Германии за 210 тыс. рублей. Тарелки фарфоровые, рисунок имитирует спил дерева. Стоимость самого дорогого предмета в наборе – порядка 2 тыс. рублей. Всего нужно 144 тарелки разного диаметра с декором.

Поставщиком посуды стала компания ООО «Строй лига» из Кирова. Контракт заключен летом 2019 года, сообщается на сайте госзакупок.

Гостиница «Юрибей» существует в виде государственного казенного учреждения. Это же предприятие занимается питанием депутатов заксобрания ЯНАО в здании, которое занимает дума округа. Кроме того, гостиница принимет гостей округа.

фото тарелок из коллекции, которую заказала гостинца «Юрибей» – restochef.ru

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.08.19

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