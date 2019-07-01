Власти Ямала развивают «новые» технологии: гостиницу «Юрибей» вывели на Booking

Управделами правительства ЯНАО отчиталось о работе во втором квартале 2019 года. В список дел попал визит заместителя генпрокурора, сотрудников ФСБ, а также появление гостиницы «Юрибей» на «Букинге». Об этом говорится в отчете структуры на сайте правительства ЯНАО, опубликованном 1 июля 2019 года. Напомним, после осенних реформ нового губернатора Ямала Дмитрия Артюхова управделами правительства курирует замгубернатора Александр Мажаров.

Управлению делами правительства подведомственны несколько учреждений: «Производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО», «Гостиница «Юрибей», «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский».

В числе важных мероприятий, которые организованы по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и с его участием названы рабочая поездка представителей Минприроды и экологии РФ, празднование 25-летия заксобрания, рабочая поездка заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина, визит рабочей группы ФСБ и даже проведение рекламно-информационного тура для представителей телекомпании НТВ.

Кроме того, управделами занималось контролем за обеспечением доступа чиновников в Сеть, техподдержкой заседаний губернатора и предоставлением служебных квартир и продажей жилья.

Государственная гостиница «Юрибей», расположенная рядом со зданием правительства ЯНАО, сообщила о том, что во втором квартале отремонтировала прачечное оборудование «Miele» и зарегистрировалась на площадке «Booking.com». «Внедрение новых технологий – важнейшая тенденция развития индустрии гостеприимства. В целях расширения сферы гостиничных услуг, увеличения продаж гостиницы «Юрибей» началась работа на информационной площадке «Booking.com», – говорится в отчете.

Отметим, что другая гостиница, принадлежащая округу – «Арктика» – уже там присуствует. Более того, там есть и гораздо меньшие частные гостиницы.

ГТК «Ямальский» не отчитался о проведенных мероприятиях, лишь указал, что его работа направлена на решение следующих задач: качественное и своевременное предоставление услуг общественного питания для официальных лиц и чиновников. А также – организацию и проведение официальных мероприятий, связанных с обслуживанием делегаций, гостей прибывающих в автономный округ.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.07.19

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