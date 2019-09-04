Пока чиновники Ямала покупают костяной фарфор, школы сидят без туалетной бумаги

В Сеть попала жалоба жителей села Новый Порт и тундры, чьи дети учатся в местной школе-интернате. Она адресована прокурору округа и в департамент образования Ямала. В обращении речь идет о нарушениях, которые допускаются в интернате. Письмо опубликовано вместе с видеодоказательствами. На записях, например, видно, что в уборной нет туалетной бумаги – в мусорном ведре обычные тетрадные листы и листы А4. На записях, которые сделаны, видимо, зимой, промерзшие стены и окна, снег на подоконниках. В администрации Ямальского района сообщили, что жалоба не новая, летом 2019 года в интернате по ней прошла проверка. Она выявила нарушения. И сейчас школу возглавляет исполняющий обязанности директора. Светлана Черкашина, на которую жаловались родители, покинула пост, выйдя на пенсию. История частично повторяет ЧП в тазовской школе, которое должно было полностью изменить систему снабжения школ-интернатов на Ямале.

Обращение родителей с просьбой уволить директора школы-интерната Светлану Черкашину появилось в сообществе «Голос Тундры» Вконтакте» 3 сентября 2019 года. Однако даты на самом документе нет, только фамилии подписавшихся. Так что неясно, когда именно он отправлен. Жители просят не только сменить руководство, но и провести проверку в школе. «Нам стало известно, что в спальном корпусе интерната директор оборудовала гостиничные номера и классы для проведения уроков. А детей разместили на двухярусных кроватях. Мы, родители, давали согласие на привлечение детей к труду. Но руководство школы этим злоупотребляет, каждый день заставляя детей убирать столовую, весь интернат. Воспитатели отобрали у детей телефоны по приказу директора и спрятали их под ключ в свои кладовки», – говорится в обращении.

Там также приводятся в пример факты и видеодоказательства жесткого обращения с детьми – когда ребенка тащат по снегу, а он упирается.

Как сообщили в администрации Ямальского района агентству «Север-Пресс», проверку провели в июне 2019 года. Частично факты, указанные в обращении, подтвердились. Вопрос находится на контроле администрации района.

Там также прокомментировали организацию гостиницы в спальном корпусе. По данным чиновников, это места для родителей воспитанников, приезжающих с межселенной территории для встречи со своими детьми. Часть помещений уже переоснастили для проживания детей.

И.о. директора новопортовской школы отказалась разговаривать в агентством «Новый День», сославшись на то, что она работает в должности с августа 2019 года.

Прокуратура не раз находила нарушения в школах-интернатаха для детей тундровиков. Весной 2017 года коллективное обращение педагогов гыданской школы-интерната стало поводом для масштабных ревизий. Выяснилось, что есть нарушения в закупках, что детям не хватает мыла и туалетной бумаги, что одежда для воспитанников очень низкого качества. А также что детей кормят не по нормам – перерывы между приемами пищи очень длительные.

Накануне агентство «Новый День» сообщало о том, что заксобрание ЯНАО закупает сервизы из дорогого костяного фарфора.

Новый Порт, Ямальский район, служба информации

Новый Порт, Ямальский район. Другие новости 04.09.19

Детям в отдаленное село привезли скалодром – в первый же день в скалолазы записалось полсотни человек (ФОТО). / На Ямале появятся новые приюты: животных будут маркировать, лечить и выпускать. / Дума Ямала покупает сервизы из изысканного фарфора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»