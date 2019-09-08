В Ноябрьске голосуют хуже, чем в Салехарде

Избирком ЯНАО опубликовал данные по явке на избирательных участках на два часа дня. В Ноябрьске традиционно низкая явка на выборах по меркам округа. По данным на 14 часов, на участки для голосования явились 16,4 процента избирателей. Горожане, напомним, голосуют за новый состав думы.

Это несмотря на так называемую викторину, в ходе которой проголосовавшим раздают подарки. Викторина связана с одним из градообразующих предприятий города, ее рекламируют в официальных аккаунтах мэрии. Более того, на рекламу викторины на улицах города власти Ноябрьска тратили бюджетные средства. В мэрии фактически отказались отвечать на запрос агентства «Новый День» об этих тратах – ответ на официальный запрос в редакцию не поступил.

В Салехарде и Губкинском для повышения явки проходит акция «проверь свое здоровье». Жителям предлагают пройти прямо на участках несложные обследования.

В Губкинском явка почти такая же как в Ноябрьске, правда там проходят лишь довыборы. На участки по состоянию на 2 часа дня здесь пришли 16,8 процентов избирателей.

В Муравленко явка тоже очень низкая – она составила 15,8 процентов. Здесь тоже проходят лишь довыборы.

В Салехарде, где жители выбираю также новый состав гордумы, явка по данным на 2 часа составляет 26,8 процентов.

Салехард, Ноябрьск, служба информации

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