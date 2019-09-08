Политологи назвали явку на Ямале нормальной

Общая явка на Ямале по данным на 6 часов вечера на выборах – 31 процент. Меньше всего избирателей пришли на участки в Ноябрьске, где избирают городскую думу – тут только 24 процента. Больше – в Салехарде, где также выбирают новый корпус депутатов – 38 процентов. И в Лабытнанги, где также избирают новую думу – 38,3 процента.

По версии наблюдателей, это хорошие цифры. «Это нормальная явка для политического межсезонья, так как федеральные и региональные выборы вызывают куда больший интерес у электората, чем муниципальные. У избирателей центричное мышление и происходит некая недооценка значимости таких институтов, как муниципальные думы. Этим можно объяснить явку в крупных населенных пунктах. Что касается районов – в небольших муниципалитетах исторически голосуют активнее», – поделился своим мнением с агентством «Новый День» политолог Андрей Ткаченко.

Ноябрьск, Салехард, Лабытнанги, служба информации

Ноябрьск, Салехард, Лабытнанги. Другие новости 08.09.19

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