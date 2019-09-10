Новых мэров Салехарда и Ноябрьска начнут искать в конце сентября

Конкурсы для назначения глав Салехарда и Ноябрьска объявят в конце сентября. На 17 сентября назначено первое заседание конкурсных комиссий в Салехарде и Лабытнанги. На 19 сентября – в Ноябрьске. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в администрации округа. Информация актуальна для трех мэров, у которых заканчиваются сроки полномочий – это сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко, Сити-менеджер Ноябрьска Алексей Романов и глава Лабытнанги Марина Трескова. Пока ни один из них не рассказал, хочет ли сохранить пост.

Как только комиссия соберется на первое заседание и объявит конкурс, стартует отбор кандидатов. Желающие стать мэрами этих городов будут приносить документы в конкурсные комиссии. Члены комиссии будут их рассматривать. И в конце концов назовут фамилии или фамилию победителя. Потом дума должна будет одобрить фамилию кандидата, если назван один победитель, или выбрать одного из двух, если комиссия назовет двоих. Конкурсная комиссия обычно состоит из представителей окружной и муниципальной власти.

Алексей Романов возглавляет Ноябрьск с 2016 года. Марина Трескова руководит Лабытнанги также с 2016 года. Дольше всех из указанных мэров на посту находится Иван Кононенко – с 2012 года. Его дальнейшее пребывание на службе кажется абсурдным. Ивана Кононенко в свое время забрал из Тарко-Сале прежний глава региона Дмитрий Кобылкин, который также начинал политическую карьеру в Тарко-Сале. И именно авторитет прежнего главы округа спасал г-на Кононенко от отставки. У сити-менеджера Салехарда низкие рейтинги. В прессе появлялась информация о том, что у него нет полного школьного образования и другие забавные истории из жизни самого примечательного ямальского главы.

Салехард, служба информации

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