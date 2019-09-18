Ямальского чиновника ждут на посту вице-губернатора Липецкой области

Чиновник правительства Ямала Александр Рябченко может быть назначен вице-губернатором Липецкой области. Пост он должен получить до конца сентября. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издание GOROD48 в среду, 18 сентября 2019 года.

Как пишет агентство, г-н Рябченко должен будет курировать внутреннюю политику и спорт.

фото – официальный сайт правительства ЯНАО. Александр Рябченко

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне анонсировал появление нового чиновника, но не назвал его фамилию. Глава региона охарактеризовал нового управленца так: «Молодой, спортивный, 31 год, триатлонист. С липецкими корнями. Но пока не хочу называть его фамилию».

Г-н Рябченко сейчас занимает пост управляющего делами правительства Ямала. В разное время он руководил различными правительственными учреждениями Ямала и был очень близок к руководству округа, занимая пост помощника губернатора. Кроме того, он возглавлял одиозный ГУП «Ямалгосснаб». А также г-н Рябченко занимался государственной гостиницей, в которой живут только члены правительства или их гости – «Гостинично -транспортный комплекс «Ямальский».

В приемной самого Рябченко изданию GOROD48 не смогли ничего сказать про грядущее назначение. Там лишь сообщили, что по 27 сентября чиновник находится в отпуске за границей.

В пресс-службе правительства Ямала агентству «Новый День» сообщили, что ничего не знают о планах чиновника.

Салехард, Липецк, служба информации

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