Молодой ямальский чиновник официально назначен заместителем губернатора в другом регионе

Ямальский чиновник Александр Рябченко официально назначен в правительство Липецкой области. В понедельник, 30 сентября 2019 года на сайте администрации региона появилась информация о том, что он стал заместителем главы администрации Игоря Артамонова. Г-н Рябченко будет курировать «деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, работу региональных управлений физической культуры и спорта, ЗАГС и архивов, административных органов и ряд других направлений». Очевидно, речь идет о внутренней политике.

До этого момента г-н Рябченко занимал пост управляющего делами правительства ЯНАО. О его предстоящем назначении было известно еще полторы недели назад.

Согласно официальной справке, он родился в 1987 году в Новом Уренгое. В 2009 году окончил государственный университет управления, в 2014 году – Сингапурский институт управления и развития. В Сингапуре, напомним, также учился и нынешний губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который также родом из Нового Уренгоя.

По данным официальной биографии, г-н Рябченко с 2009 года по 2015 занимал ряд должностей в аппарате губернатора ЯНАО, в том числе работал помощником губернатора. Он, напомним, также руководил правительственным гостиничным комплексом «Ямальский» и немного – одиозным ГУП «Ямалгосснаб». Управляющим делами он был недолго – с ноября 2018 года. Также известно, что он является сыном представителя губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Натальи Рябченко.

Салехард, Липецк, служба информации

Салехард, Липецк. Другие новости 30.09.19

В Новом Уренгое осудили выходца с Кавказа за поножовщину в торговом центре. / Суд Нового Уренгоя запретил увольнять подозреваемого в корруппции главу ГУП в связи с утратой доверия. / В Салехарде на пост мэра заявился чиновник- фигурант громкого уголовного дела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»