Артюхов назначил нового чиновника в свой аппарат

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового бизнес-омбудсмена. Им стал управляющий делами правительства Ямала Вадим Елизаров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона во вторник, 13 ноября 2018 года. Пост был вакантен после отставки прежнего уполномоченного Дмитрия Бавдурного, который ушёл после неприятного инцидента, связанного с его личной жизнью.

В правительстве Ямала заявили, что именно предприниматели захотели видеть на посту бизнес-омбудсмена аппаратчика Елизарова. Его кандидатуру согласовал федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Новым управляющим делами правительства вместо Елизарова стал бывший директор одиозного ГУП «Ямалгосснаб» Александр Рябченко. Он же возглавлял «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», который заказывает веники и дорогостоящие шампуни для гостей ямальского правительства.

Отставка г-на Бавдурного осенью 2017 года обсуждалась не только на Ямале. Всё дело в её причине: в интернет попали фото, на которых видно двух людей у окна в кабинете чиновника, девушка при этом находилась в нижнем белье.

Согласно официальной справке на сайте ямальского правительства, г-н Елизаров родился 24 января 1975 года в Салехарде. В 1999 году окончил Московский институт предпринимательства и права по специальности «Юриспруденция». В управделами правительства он работает с 2001 года. В 2015 году получил ещё одно образование: он окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет по направлению «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «магистр». Женат, воспитывает двух дочерей.

Салехард, служба информации

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