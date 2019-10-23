Мэрия Лабытнанги после взрыва гаражей пообещала разобрать хлам

В мэрии Лабытнанги прокомментировали ЧП, которое произошло 22 октября в частном секторе на улице Больничная, и попросили помощи у управляющих компаний. Работникам УК поручено привести в порядок придомовые территории и подъезды, «где не место хламу».

Также городские чиновники пообещали ужесточить процедуру обмена газовых баллонов. «По принципу «из рук в руки» – забираем пустой – отдаем заказчику полный газовый баллон. Сегодняшний случай еще раз подтвердил, что именно в гаражах складируется множество взрывоопасных предметов – канистр, баллонов с легковоспламеняющимися веществами», – прокомментировали в пресс-службе мэрии Лабытнанги.

Как сообщал «Новый День», 22 октября из-за взрыва газового баллона разрушены пять гаражей, пострадали два автомобиля. В городскую больницу с ожогами первой и второй степени доставлен 18-летний юноша.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 23.10.19

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