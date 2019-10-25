Новоявленный ямальский справедливоросс Лазарев займет место Валерия Степанченко

Ямальский политик Максим Лазарев, недавно вступивший в ряды «Справедливой России», возглавит реготделение «СР» в ЯНАО. Его кандидатуру рекомендовал президиум центрального совета партии. Смещение нынешнего лидера Валерия Степанченко в пресс-службе реготделения объяснили необходимостью «вливать свежую кровь». Об этом говорится в сообщении партии 25 октября 2019 года.

О том, что г-н Лазарев стал справедливороссом, стало известно накануне, 24 октября. Он на своей странице в «Фэйсбук» опубликовал фотографии на фоне партийной символики. В комментариях его знакомые выразили удивление спросили г-на Лазарева, с чем связано очередное внезапное изменение политических предпочтений (он пять лет был депутатом от ЛДПР в Заксобрании округа, потом работал на правительство в аппарате губернатора). Однако он не посчитал нужным давать развернутые ответы и написал лишь: «не важно в какой ты партии, важно твоё отношение к людям».

Как сообщили в региональном отделении «СР», решение о рекомендации кандидатуры Максима Лазарева принято 22 октября 2019 года. По версии пресс-службы отделения, «Максим Николаевич готов к серьезной работе по активизации регионального отделения».

Там также указали на плохую работу Валерия Степанченко, который возглавляет отделение с 2006 года (является депутатом Заксобрания ЯНАО). «В последние несколько лет региональное отделение значительно снизило активность в партийной работе, что сказалось на результатах выборов. Накануне серьезной избирательной кампании в 2020 году региональному отделению требуется вливание «свежей крови», в связи с этим и было принято кадровое решение», – говорится на сайте «СР» ЯНАО.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 25.10.19

В Салехарде родители пожаловались на школу: холодно и пахнет септиком. / На фирму судимого экс-депутата думы Салехарда подают в суд: травит пылью Харп. / Мэр Нового Уренгоя, получивший замечание от Артюхова, нашел куда вывозить снег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»