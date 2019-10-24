Известный на Ямале политик опять сменил политические взгляды

На Ямале произошло серьезное изменение в раскладе оппозиционных сил. Бывший либерал-демократ и работник аппарата губернатора Ямала Максим Лазарев стал справедливороссом. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Фэйсбук» в четверг, 24 октября 2019 года. Г-н Лазарев опубликовал несколько фото на фоне партийной символики и снимок, на котором жмет руку лидеру «СР» Сергею Миронову.

Комментарии на его странице уже оставила депутат заксобрания Ямала Елена Лаптандер, которая удивилась новости.

Сейчас отделение «Спрведливой России» на Ямале возглавляет пракически бессменный лидер Валерий Степанченко. Он является депутатом Заксобрания. Кстати, в эти минуты идет заседание окружной думы, поэтому узнать его мнение о новом члене партии пока не удалось.

Вступление Лазарева в «СР» может означать, что он будет участвовать в предстоящей выборной кампании и сменит г-на Степанченко в думе. Дело в том, что 2020 году пройдут выборы нового созыва депутатов ЯНАО.

Максим Лазарев рабал в думе Ямала как член ЛДПР до 2015 года. Уже после он стал полномочным представителем губернатора Дмитрия Кобылкина в Лабытнанги. Смену своей работы он тогда комментировать отказался. О политике несколько лет ничего не было слышно – он не комментировал кризисные и проблемные ситуации в Лабытнанги, не общался с прессой и не демонстрировал никаких политических взглядов. И вот в октябре 2019 года он возглавляет «Справедливую Россию». Очевидно, его политические позиции достаточно конъюнктурны.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 24.10.19

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