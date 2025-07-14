Депутат ЗС ЯНАО Лазарев опять хочет получить мандат

На Ямале третья оппозиционная партия – «Справедливая Россия» – выдвинула кандидатов в Заксобрание округа. В числе претендентов на мандат есть и действующий депутат от СР Максим Лазарев. Он идёт в ЗС по спискам – в первой тергруппе, которая включает в себя Салехард.

Максим Лазарев ранее состоял в партии ЛДПР и до 2015 года был депутатом ЗС, после этого бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин назначил его своим представителем в Лабытнанги. В 2019 году г-н Лазарев вступил в «Справедливую Россию», после чего, в 2020 году, выдвинулся от этой партии в ЗС и был избран депутатом.

Салехард, Наталья Ефремова

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