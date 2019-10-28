Мэрия Нового Уренгоя заплатит за отрезанный у ребенка палец 30 тысяч рублей

Мэрия Нового Уренгоя заплатит 36 тыс рублей ребенку, который летом 2019 года получил серьезную травму на детской площадке в районе «Виадук». Как сообщает прокуратура ЯНАО, суд обязал департамент городского хозяйства и подрядчика компенсировать семье мальчика моральный вред.

Как сообщал «Новый День», 23 июня малолетний ребенок, гуляя с мамой на детской площадке в районе «Виадук», получил травму левой руки. Очевидцы сообщили, что малышу отрезало фалангу пальца, но в мэрии города уточнили, что была срезана только мягкая ткань пальца, кости не пострадали.

Надзорное ведомство уже подтвердило, что карусель была неисправной, в ее конструкции отсутствовал стопорный винт. Прокуратура города подала иск в суд о взыскании с департамента городского хозяйства и подрядчика компенсации морального вреда. Виновные заплатят 36 тыс рублей. И решение суда, как уточняет надзорное ведомство, исполнено в полном объеме.

Многофункциональный комплекс «Виадук» в Новом Уренгое был благоустроен в рамках проекта «Комфортная городская среда». 2019 год на Ямале объявлен годом благоустройства.

Как сообщал «Новый День», летом 2019 года в Новом Уренгое произошел еще один несчастный случай: четырехлетний ребенок упал с игровой конструкции, ударился головой об асфальт и получил перелом лобной кости. ЧП случилось 9 августа, в районе школы №16. Прокуратура выяснила, что детская площадка не соответствовала требованиям безопасности – на ней отсутствовало ударопоглощающее покрытие с амортизационными свойствами. Конструкции были вмонтированы прямо в асфальт.

Новый Уренгой, служба информации

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