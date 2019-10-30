Новый глава Салехарда презентовал нового заместителя из окружного правительства

Новый мэр Салехарда Алексе Титовский объявил о появлении двух новых чиновников. Он ввел должность зама главы города по внутренней политике и главного архитектора. Первую должность отдали эксперту-консультанту вице-губернатора Ирины Соколовой – Анастасии Поповой. Имя главного архитектора еще не назвали.

По данным пресс-службы мэрии, появление заместителя по внутренней политике г-н Титовский объяснил задачей «обеспечить качественный диалог с населением, общественными объединениями и политическими партиями».

Неясно, что не устраивает главу города в диалоге с населением. Иван Кононенко, который руководил городом до него, обходился без такого заместителя, но общение с прессой назвать эффективным было нельзя. О встречах г-на Кононенко с населением тоже ничего известно не было. По итогам опроса населения в 2018 году глава Иван Кононенко и спикер Думы (который остался в новом созыве) Владимир Мартынюк получили очень низкие оценки. Люди были недовольны их работой.

Салехард, служба информации

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