Новый мэр Салехарда усилился строителями и коммунальщиками

Алексей Титовский, ставший мэром Салехарда две недели назад, озвучил первые кадровые назначения. Рокировки говорят о том, что глава столицы Ямала намерен усилить блок ЖКХ, строительства и благоустройства.

Как сообщал «Новый День», кадровые ротации начались с увольнения главного коммунальщика Салехарда, директора муниципального АО «Салехарддорстрой» Раифа Казиева.

О проблемах на муниципальном предприятии, которое отвечает за все городское хозяйство столицы Ямала, неоднократно сообщал коллектив «Салехарддорстроя». «Новый День» освещал совсем недавнее обращение работников, которые пожаловались, что им с сентября не платят зарплату. Коммунальщики называют «Салехарддорстрой» банкротом и просят городскую власть «обратить на них внимание».

Инсайдер агентства сообщает, что мэр Салехарда Алексей Титовский принял решение уволить Казиева еще до свежего скандала с невыплатой зарплаты – слишком много претензий накопилось к главному коммунальщику города.

Спасать реноме ключевой для города коммунальной структуры будет Александр Воробьев, который занимал пост заместителя главы Салехарда и курировал городское хозяйство.

Преемник Воробьева уже назван – пост заместителя главы займет Алексей Пекарь, который с 2015 года возглавлял автотранспортное предприятие Салехарда. Кандидатура, отмечает собеседник агентства в городской мэрии, «логичная и подходящая».

«Алексей Пекарь вдохнет в работу городской администрации новые силы. Он обратил на себя внимание руководства, реализовав несколько технологичных идей в работе автопарка. Понимание цифровых технологий и необходимости обновления стали для него пропуском в мэрию», – объяснил инсайдер.

Для Воробьева новый пост не понижение, а, скорее, важное поручение – наладить работу ключевого коммунального актива города. Для Алексея Пекаря – профессиональный вызов.

В ближайшее время на работу в мэрию выйдут еще два новых сотрудника горадминистрации. Так, новичком команды Титовского станет заместитель главы города по внутренней политике. Ранее такой должности в штатном расписании горадминистрации не было. Как сообщал «Новый День», этот пост получила представитель окружного правительства Анастасия Попова. Ранее она была экспертом-консультантом вице-губернатора Ирины Соколовой. По данным пресс-службы мэрии, появление заместителя по внутренней политике г-н Титовский объяснил задачей «обеспечить качественный диалог с населением, общественными объединениями и политическими партиями».

Алексей Титовский также предложил ввести должность главного архитектора Салехарда. Пока, правда, потенциальные кандидаты на этот пост не названы.

На этом главные перестановки заканчиваются – остальные ключевые сотрудники мэрии свои посты сохранили.

В их числе опытный строитель, экс-директор «Салехардской ДЕЗ» Олег Куруч и юрист Александр Зорин, курирующий аппарат администрации, перед которым поставлена задача формирования резерва для развития мэрии.

Кадровые ротации также не коснулись социального и экономического блока мэрии Салехарда. На последнем заседании гордумы Титовский прямо заявил, что не имеет претензий к кураторам экономики и социалки.

«Салехард входит в тройку лидеров по оценке эффективности проводимой социально-экономической политики. Этот результат говорит о слаженной и качественной работе. Социальную сферу будет курировать Ирина Максимова, экономику и финансы – Оксана Терешкова», – подтвердил полномочия своих подчиненных мэр Салехарда.

Напомним, по итогам 2018 года салехардская администрация заняла второе место в рейтинге эффективности, который составляют окружные власти, оценивая социально-экономические показатели территорий округа.

Кадровые решения, которые Алексей Титовский принял за первые дни своей работы, говорят о том, что мэр Салехарда усиливает коммунальный «вектор». Это содержание дорог, строительство, жилфонд, который нужно избавлять от аварийных бараков.

Салехард, служба информации

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