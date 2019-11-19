Ямальские депутаты готовы утвердить окружной бюджет на 2020 год: доходы 245 миллиардов рублей

Депутаты ямальского заксобрания в четверг, 21 ноября, рассмотрят проект окружного бюджета на 2020 год. Как сообщил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин, доходы ЯНАО в 2020 году составят 245 млрд рублей. Это почти на 40% выше по сравнении с бюджетом, утвержденным в прошлом году.

На увеличение доходной части повлияли запуск нескольких инвестиционных проектов – «Ямал-СПГ», разработка Мессояхского, Бованенковского, Новопортовского месторождений, строительство нефтеналивного терминала «Ворота Арктики».

Как ранее заявляла глава окружного департамента финансов Альбина Свинцова, бюджетная система Ямала сохранит высокую зависимость от конъюктурных доходов. «Ямал – газовая провинция России, и колебания курса рубля, цен на нефть и газ на мировых сырьевых рынках оказывают значительное влияние на доходы бюджета», – напомнила главный финансист Ямала.

Как сообщал «Новый День», от налога на прибыль округ в 2020 году получит 108 млрд рублей. От налогов на доходы физлиц – 36 млрд рублей. Еще 80 млрд рублей – налог на имущество организаций. Три млрд рублей – это доход в результате размещения бюджетных денег на депозитах. Безвозмездные поступления из бюджета РФ составят 9 млрд рублей.

Салехард, служба информации

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