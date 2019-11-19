Ямальский депутат раскритиковал КПРФ за «договорняки» и назвал своих кумиров: Навальный и Ходорковский

Депутат думы Ноябрьска Александр Бондарчук, известный своими требованиями посадить всех депутатов на зарплату, изменил свои лозунги. Оппозиционер раскритиковал партию КПРФ, от которой он избирался в гордуму, заявил о необходимости создания на Ямале коалиции общественников и сообщил, что готов «встать под флаг» бесплатно. Политологи назвали демарш депутата городским скоморошеством.

Во вторник, 19 ноября, ноябрьский депутат Александр Бондарчук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» записал несколько онлайн-трансляций, в которых сделал ряд громких заявлений.

В одном из прямых эфиров депутат гордумы Ноябрьска от партии КПРФ раскритиковал коллег-депутатов и систему работы выборных органов.

«Во время выборов мы приходим на избирательные участки, а там в бюллетене 10-15 человек. И ты не знаешь никого. Что это за люди? Что они думают? – задается вопросом Бондарчук. Он уверен, что «этих людей находит администрация». «Дружище, станешь депутатом и у тебя будут какие-то вкусняшки. И эти люди идут в депутаты, но не обсуждают острые проблемы», – продолжает Бондарчук.

По мнению депутата, запустившего сегодня стриминговое вещание со своей страницы, ситуацию изменит только коалиция активистов – лидеров общественного мнения, которых «надо начинать выращивать».

«Я сегодня единственный оппозиционер в городе, где проживает 100 тысяч человек. Это плохо. Я поддерживал и поддерживаю Навального, Ходорковского, Ройзмана {Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, – прим. Ред.}. Я больше склоняюсь поддерживать этих людей. Я бы вступил в партию Навального, если бы он ее создал. КПРФ на верху работает крайне неэффективно, там сплошные «договорняки». Но сегодня нет альтернативы. Меня все это настораживает», – говорит Бондарчук.

Второй прямой эфир, который Бондарчук также провел сегодня, был в том числе посвящен депутатским зарплатам и его намерению баллотироваться в депутаты заксобрания Ямала.

Как сообщал «Новый День», депутат думы Ноябрьска не раз высказывался на эту тему и уверен, что у депутатов нет мотивации хорошо работать за бесплатно. Народный избранник уверен, что слуги народа должны получать за свой труд денежное вознаграждение и соответственно, нести полную ответственность за свою оплачиваемую деятельность. Возможным источником финансирования названа зарплата главы города, которую можно безболезненно урезать в пользу депутатов, считает гордеп.

Сегодня Бондарчук, заявивший о своем намерении баллотироваться в депутаты заксобрания Ямала, слегка скорректировал свои представления о депутатской деятельности.

«На самом деле я не прошу для себя сейчас зарплату, да. Я человек, скажем так, обеспеченный, я идейный человек, я готов за флаг, за Родину, скажем так, побороться, за ваши права...», – говорит депутат, который не является коммунистом, но прошел в гордуму под флагом КПРФ.

В комментарии «Новому Дню» Александр Бондарчук заявил о готовности к агрессии со стороны власти после своих сегодняшних заявлений и отметил, что все высказывания являются его позицией.

Депутат окружного заксобрания ЯНАО, первый секретарь окружного обкома КПРФ Елена Кукушкина сообщила «Новому Дню», что она еще не успела посмотреть прямой эфир Бондарчука, но предположила, что оппозиционер просто пытается привлечь к себе внимание. «Пока не знаю, в чем суть его заявлений, но у регионального отделения партии КПРФ с ним вполне нормальные рабочие взаимоотношения», – заявила Елена Кукушкина.

С мнением Кукушкиной о том, что Бондарчук не просто так начал выходить в прямые эфиры с острыми заявлениями, согласен и политолог, директор АНО «Центр общественных инициатив» Андрей Ткаченко.

«Бондарчук – это типичный политический маргинал. Его политические метания сформировали амплуа городского скомороха, но нужно понимать, что конечные цели Бондарчука в политике далеки от идеалов справедливости. Он предприниматель. Видимо, наличие партийной дисциплины КПРФ накладывает ограничения на достижение истинных целей, поэтому ничего удивительного, что Бондарчук вошёл в клинч с КПРФ. Эта ситуация очередной раз демонстрирует недальновидность окружного руководства КПРФ, которое, допуская таких личностей в свои ряды, окончательно дискредитируют партийную организацию на Ямале», – прокомментировал «Новому Дню» г-н Ткаченко.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

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