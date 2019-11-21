Депутатам Ямала ограничили вход на предприятия «дочек» Газпрома

Депутаты ямальского заксобрания в четверг, 21 ноября, сами себя лишили права на беспрепятственное посещение организаций, имеющих льготы по платежам в окружной или местный бюджеты. В региональный закон «О статусе депутатов заксобрания ЯНАО» внесены соответствующие корректировки.

Список предприятий-льготников почти на 100% состоит из структур «Газпрома». По новым правилам законотворцы Ямала уже не смогут беспрепятственно посещать такие компании, показав на проходной лишь депутатское удостоверение. Оппозиция – депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», сегодня голосовать за законопроект дружно отказались.

Представитель партии ЛДПР Иван Вершинин отметил, что такое ужесточение усложнит встречу окружных парламентариев со своими избирателями. Коммунистка Елена Кукушкина отметила, что «депутаты сами себя берут и ограничивают». Справедливоросс Валерий Степанченко напомнил, что он был против такой инициативы в начале года, когда законопроект обсуждался, но не дошел до депутатской сессии. Не будет он за него голосовать и сейчас.

Голосов членов партий ЛДПР, КПРФ и «СР» не хватило, чтобы заблокировать законопроект. Закон был принят, несмотря на демарш оппозиции.

Как сообщал «Новый День», речь идет о режимных объектах, куда просто так не зайти даже с депутатскими корочками.

Сами газовики проблемы, как оказалось, в нововведении не видят. В компании «Газпром добыча Надым» отметили, что ключевое слово здесь – беспрепятственно. «Газовые промыслы – это опасное производство, куда никому из-за техники безопасности нельзя беспрепятственно зайти. Это инструктаж, спецодежда, пропускная система», – прокомментировали в пресс-службе компании. Газовики добавили, что всегда открыты для диалога с депутатами и никогда не откажут законотворцам во встречи, если от них поступит такая инициатива.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.11.19

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