Артюхов прокомментировал ямальский бюджет на 2020 год

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, в четверг, 21 ноября, прокомментировал принятие окружного бюджета-2020, за который сегодня проголосовали депутаты заксобрания ЯНАО.

«За цифрами в этом документе стоит благополучие наших жителей, возможности для развития округа. Наши безусловные приоритеты – строительство жилья и социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения и образования, повышение доступности авиаперевозок», – заявил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.

Как сообщал «Новый День», 21 ноября окружное закосбрание в первом и окончательном чтениях проголосовало за бюджет ЯНАО. Главный финансовый документ региона не поддержала только депутат от партии КПРФ Елена Кукушкина.

Бюджет Ямала-2020, который депутаты называют не иначе, как прорывным, установлен в объеме 245 млрд рублей, что на 40% выше уровня 2019 года. Расходы на сферу образования в 2020 году вырастут на 41% и составят 42 млрд рублей. Здравоохранению округа с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования в бюджете определена сумма 43 млрд рублей.

Меры соцзащиты обойдутся окружной казне в 32 млрд рублей. И в том числе, как писал «Новый День», с 1 января 2020 года региональный материнский капитал увеличится с 350 до 500 тыс рублей. Расходы на сферу ЖКХ вырастут на 21% и составят 26 млрд рублей. «Данные средства позволят сохранить доступный уровень тарифов на коммунальные услуги для населения. Будет продолжена реализация проекта «Комфортная городская среда» во всех городах и поселениях округа», – прокомментировала главный финансист округа Альбина Свинцова.

На выполнение госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» отписано 22 млрд, это в два раза выше уровня 2019 года. На обеспечение жильём отдельных категорий граждан в среднесрочном периоде предусмотрено 9 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 3,4 млрд рублей, что на 36% выше уровня 2019 года. «Особое внимание будет уделено поддержке молодых семей, на жилищные субсидии им в 2020 году будет направлено 1,4 млрд, что на 50% выше уровня 2019 года, и позволит улучшить жилищные условия 2500 семей», – уточнила г-жа Свинцова.

Расходы на развитие транспортной инфраструктуры увеличены на 80%. В том числе на субсидирование перевозок округ в 2020 году потратит 6 млрд рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.11.19

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