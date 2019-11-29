Тюменский депутат получил на Ямале миллиардный контракт

Ямальские власти определились с подрядчиком ранее анонсированной стройки в Салехарде. Новую школу на 800 мест почти за полтора миллиарда рублей построит тюменская компания, которую возглавляет депутат тюменской облдумы.

Как сообщается в материалах аукциона, размещенного на сайте госзакупок, строительство школы на 800 мест в Салехарде, включая затраты на проектно-изыскательские работы, оценивается в 1 млрд 495 млн рублей. От подрядчиков поступила только одна заявка, ее подала тюменская компания «Мостострой -11», которую возглавляет депутат думы Тюменской области Николай Руссу. По итогам торгов «Мостострой – 11» признан победителем.

Как сообщал «Новый День», Николай Руссу был избран депутатом тюменской областной думы на довыборах 8 сентября 2019 года. Мандат стал вакантным после того, как тюменский депутат-единоросс Олег Чмезов перешел на работу заместителем губернатора Свердловской области.

«Новый День» сообщал, что в ямальской столице запланировано строительство двух новых школ на 800 и 1200 мест. Проект школы на 800 мест в ноябре 2019 года прошел процедуру обязательного общественного обсуждения, после чего были объявлены торги по выбору подрядчика.

Как анонсировал в ноябре 2019 года заместитель губернатора ЯНАО по строительству Андрей Воронов, в Салехарде на правом берегу реки Шайтанки развернётся комплексная застройка. Её площадь – 250 тысяч квадратных метров жилья. Здесь построят 5600 квартир. Дома будут переменной этажности – 6-8 этажей. Сейчас на этой территории достраивается детский сад, позже будет построен ещё один и две школы: на 800 и 1275 мест

«Первая очередь домов будет сдана в 2023 году, а первые сваи начнут забивать уже в следующем году. Микрорайон должен получиться современным, удобным для проживания. Рабочее название микрорайона – «Обдорский», – цитировала Воронова пресс-служба губернатора ЯНАО.

Салехард, Тюмень, служба информации

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