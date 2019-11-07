В тюменской облдуме нашли применение депутату, стоившему налогоплательщикам 24 млн рублей

Единоросс, гендиректор строительной компании «Мостострой-11» Николай Руссу займет место своего коллеги по партии Владимира Столярова в составе комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской областной думы. Такое решение члены комитета единогласно приняли на заседании в четверг, 7 ноября.

Изменения в составе комитета вопросов у думцев не вызвали. Теперь областная дума должна будет рассмотреть вопрос о включении Руссу в состав комитета и исключении из него Столярова на ближайшем пленарном заседании.

Отметим, что Николай Руссу был избран депутатом областной думы на довыборах по Калининскому избирательному округу 8 сентября 2019 года. Мандат стал вакантным после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу заместителем губернатора Свердловской области.

Довыборы обошлись в 24,5 млн рублей, сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. На довыборах было задействовано более 600 членов избирательных комиссий разных уровней и около 300 человек, привлеченных для работы по гражданско-правовым договорам. Соперниками Руссу были «полковник диванных войск» Анатолий Княжев (КПРФ), бывший коммунист Максим Карпиков («Справедливая Россия») и депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев (ЛДПР). Николай Руссу победил, набрав 45% голосов . Явка на довыборах была рекордно низкой.

Тюмень, служба информации

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