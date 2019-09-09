Тюменцы знали о довыборах в областную думу, но не хотели голосовать

Победителем довыборов в тюменскую областную думу официально объявлен представитель «ЕР» Николай Руссу, набравший 45,06 процента голосов. Как сообщил на пресс-конференции в понедельник, 9 сентября, председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, кандидат от КПРФ Анатолий Княжев набрал 26,69 процента голосов. Либерал-демократ Мурат Тулебаев получил 12,73 процента голосов, кандидат от «Справедливой России» Максим Карпиков получил поддержку 12,67 процента избирателей. Халин заявил, что выборы состоялись на всех избирательных участках, ни с одного избирательного участка никто удален не был. Явка на довыборах составила 12,18 процента. Халин отметил, что недоволен этими покзателями, однако заявил, что не стал бы говорить про апатию населения.

При этом он заявил, что «про выборы люди знали», очевидно, имея в виду, что информирование населения было достаточным.

Также Халин озвучил результаты выборов городской думы Ялуторовска. «Единая Россия» провела 17 депутатов, по одному мандату получили» «СР» и ЛДПР. Еще одно депутатское кресло получил самовыдвиженец. Общая явка в день голосования в регионе составила 20,03 процента.

Ранее в Избиркоме преположили, что люди не пришли на участки, так как заняты работами на своих дачах.

Тюмень, служба информации

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