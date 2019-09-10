Сарычеву пришлось оправдываться перед полпредом за низкую явку на выборах в Тюмени

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов предложил проанализировать низкую явку на выборах в Тюменской области 8 сентября. Полпред согласился с версией о том, что тюменцы предпочли приусадебные участки избирательным, но отметил, что все-таки «надо посмотреть на навигацию, информирование, чтобы не было жалоб, когда люди не знают, где избирательные участки и когда выборы».

Об итогах выборов Цуканову докладывал вице-губернатор Сергей Сарычев. Он попытался оправдаться, заявив, что пассивность избирателей не помешала «Единой России» забрать 162 из 191 мандатов. Кроме того, Сарычев подчеркнул, что в сельских поселениях явка превышала 80 процентов.

«Общественно-политическая обстановка спокойная. После выборов нет ни одной жалобы, ни одного замечания. Я лично переговорил со всеми лидерами партий», – сказал вице-губернатор.

С ним согласился и.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, он подтвердил, что ни в день выборов, ни в предшествующие дни обращений в надзорное ведомство не поступало.

Тем не менее, глава тюменского избиркома Игорь Халин пообещал Николаю Цуканову сделать выводы по явке. «Выводы сделаем, хотя работа была проведена большая в части информирования населения. Мы использовали все агитационные формы, но результат получили такой, над которым еще надо работать», – признался Халин.

Напомним, явка на довыборах в тюменскую облдуму составила 12,18 процента. Общая явка в день голосования в регионе составила 20,03 процента.

Тюмень, служба информации

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