«Думали, что Руссу возьмет мандат за фук»: почему маститый кандидат от «ЕР» в тюменскую облдуму едва не продул выборы новичку

Результат голосования на довыборах в тюменскую областную думу для многих стал неожиданным. Фаворит гонки, выдвинутый «Единой Россией», «тяжеловес», известнейший строитель Николай Руссу набрал 45% голосов, а его главный оппонент, пришедший в политику только 9 месяцев назад, Анатолий Княжев (КПРФ) – 26%. При этом явка была рекордно низкой – 12%. Почему кандидат от партии власти показал результаты, сравнимые с политическим новичком – в материале «Нового Дня».

Сама избирательная кампания оказалась тихой и скучной. Единственным, кто ее оживлял, был Княжев, пиаривший себя в соцсетях при помощи «вирусных» видеороликов. Риторика лидера «Диванных войск города Тюмени» была провокационной, а иногда – прямо оскорбительной по отношению к Николаю Руссу, агитационная деятельность которого, кстати, была почти незаметной, если не считать наружной рекламы на территории Калининского округа.

Политолог Лев Березин считает, что на скромный результат Руссу повлияла совокупность факторов, в первую очередь – протестные настроения избирателей и усталость их от «Единой России». «Здесь явные следы протестных настроений на фоне усталости от снижения уровня жизни и отсутствия политических перемен, – считает Березин. – Сказалось и общее падение рейтинга «Единой России». Люди устали от того, что голосуй – не голосуй, все равно получишь «ЕР», устали от ее беспомощности и бездеятельности».

При этом тюменские единороссы поленились и не стали работать над продвижением Руссу, понадеявшись на его авторитет, – считает эксперт. «Власти решили, что Руссу имеет слишком богатую биографию и он возьмет этот депутатский мандат, как в детстве мы говорили при игре в шашки, «за фук» (не приложив усилий, просто потому что повезло – прим. ред.). Перед следующими выборами «Единой России» нужно очень хорошо подумать о том, как они будут строить свою деятельность. Потому что дольше это терпеть невозможно, они проявляются только в период предвыборных кампаний», – считает Березин.

С другой стороны, говорит Березин, сыграл роль и тот факт, что Николай Руссу – достаточно аполитичная фигура без политических интересов и рвения. «Побеждает тот, кто на выборы ставит что-то важное – карьеру, политические отношения, какой-то конфликт, в котором страшно проиграть, а он ничего не ставил, кроме денег, – говорит политолог. – Руссу ничего не страшно и он серьезной кампании и не вел, понадеявшись, что одно его имя откроет перед ним двери областной думы. С учетом крайне слабых соперников у него получилось. Но в будущем, скорее всего, такие номера не пройдут».

Политолог Александр Безделов объясняет пассивность Руссу тем, что поставленная перед ним задача заключалась не в том, чтобы показать рекордный результат, а в том, чтобы формально победить, обойдя откровенно слабых конкурентов. «На этих выборах есть только победитель и проигравшие, и неважно, какой результат. Если бы надо было получить 80% голосов, Руссу бы их получил», – уверен Безделов. Кроме того, на активности кандидата негативно сказалась его большая занятость на основной работе – «Мостострой-11» реализует многочисленные строительные проекты по всей России.

«Руссу не политик, что ему делать в думе? Его попросили, он пошел», – соглашается Березин.

Такой подход к делу как минимум не принесет никакой пользы партии, думе, населению и как максимум может навредить избирателям. Повторяя опыт других экономических тяжеловесов в истории областной думы, Руссу может попросту игнорировать заседания.

Между тем, секретарь тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов назвал результат, который показал Николай Руссу, успешным. «Конкурентная борьба была острой, но все равно отрыв от соперников серьезный, – сказал Артюхов. – Оппоненты не стеснялись в комментариях в социальных сетях, были и просто оскорбления». По мнению Артюхова, на количество проголосовавших за кандидата от «Единой России» повлиял фактор непопулярных реформ последнего времени. Но, даже несмотря на это, в целом на выборах в муниципалитетах области 8 сентября 2019 года партия власти получила 85 процентов от всех мандатов (162 из 193 мандатов).

Защищая своего кандидата, Артюхов заявил, что не считает избирательную кампанию Руссу вялой. Он назвал ее «классической».

Получить комментарий Николая Руссу не удалось, избранный депутат не ответил на телефонный звонок.

Анатолий Княжев заявил «Новому Дню», что получил огромный опыт и намерен развивать свою политическую карьеру. По его словам, он готов побороться за мандат городской думы Тюмени, но наиболее вероятным называет выдвижение в депутаты областной думы в 2021 году. Баллотироваться Княжев обещает от КПРФ, он не собирается переходить в другую партию.

«Мы расцениваем прошедшие выборы, как Бородино (Бородинское сражение – прим. ред.). Мы дали «Единой России» хороший бой, впервые поняли, как нужно побеждать. Теперь у нас имеется хорошая слаженная команда. Это мой первый опыт, в политике я всего девять месяцев. Мы обязательно пойдем на следующие выборы, более подготовленные и профессионально грамотные, и мы их обязательно выиграем», – заявил Княжев.

В его успеха не сомневается глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева. «Меня спрашивали некоторые товарищи, зачем выдвигать Княжева, [говорили, что] он использует партию. Но я считаю, что поступила абсолютно верно. Он обошел вместе взятых Мурата Тулебаева (ЛДПР) и Максима Карпикова («Справедливая Россия»)». Это достижение и хороший задел на будущее», – резюмировала Казанцева.

Тюмень, служба информации

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