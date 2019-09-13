Новый депутат тюменской облдумы Руссу не пришел на вручение удостоверения

Глава «Мостостроя-11» Николай Руссу, избранный 8 сентября депутатом тюменской облдумы, не явился на заседание окружного избиркома на вручение удостоверения. Документ за Руссу получила его представительница.

Как рассказал глава избиркома Тюменской области Игорь Халин, теперь Николай Руссу стал полноценным депутатом и может принять участие уже в следующем ее заседании. На нем он должен принять присягу и приступить к исполнению своих обязанностей – начать работу над наказами избирателей, которые у него уже есть на руках по результатам встреч.

Между тем, эксперты «Нового Дня» прогнозировали, что из-за сильной занятости на основной работе Руссу последует примеру других крупных бизнесменов-депутатов и будет игнорировать заседания думы.

Напомним, оппонентами главы «Мостостроя-11» на довыборах в облдуму были представитель КПРФ Анатолий Княжев (набрал 3908 голосов или 27%), Мурат Тулебаева (ЛДПР, 1864 голоса) и Максим Карпиков («Справедливая Россия», 1855 голосов). За единоросса Николая Руссу проголосовали 6597 человек.

Тюмень, служба информации

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