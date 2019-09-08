Тюменцы предпочли картошку выборам в областную думу

Явка избирателей на довыборах в тюменскую областную думу в воскресенье, 8 сентября, пока не превышает 10%. Такие данные, зафиксированные на 16 часов, сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Явка на довыборах в областную думу по Калининскому административному округу Тюмени на 16 часов составила 9,97%. При этом средняя явка на проходящих в регионе выборах всех уровней составляет 16,31%. Игорь Халин связывает низкую явку на сегодняшних выборах с хорошей погодой и сельскохозяйственными работами, которые отвлекли тюменцев.

Самая высокая явка в Ялуторовске, где выбирают городскую думу. Там на избирательные участки пришло 26% избирателей. На довыборах в думу Тобольска явка составила 16,33%. В Тюменском районе на дополнительные выборы депутата районной думы пришли 17% избирателей.

Игорь Халин заявил, что сообщений о нарушениях в областную избирательную комиссию не поступало. Облизбирком отработал 13 сообщений о нарушениях, которые были размещены на сайте «Карта нарушений на выборах», но нарушений избирательного законодательства не обнаружил.

Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, проходят довыборы депутата тюменской областной думы. На место, освободившееся после перехода единоросса Олега Чемезова на работу в правительство Свердловской области, претендуют Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Максим Карпиков («Справедливая Россия») и Анатолий Княжев (КПРФ).

Тюмень, служба информации

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