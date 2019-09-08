На довыборах в тюменскую облдуму оппозиционер набрал почти 30% голосов

Гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу выиграл довыборы в тюменскую областную думу. Кандидат от «Единой России», по предварительным данным, набрал 46,6% голосов избирателей.

Всего, судя по предварительным данным, размещенным на сайте избирательной комиссии Тюменской области, за Николая Руссу проголосовал 5001 избиратель. Второе место у кандитата от КПРФ, лидера общественного движения «Диванные войска города Тюмени» Анатолия Княжева. Он набрал 27,18% голосов (2915 голосов). Третье место у кандидата от «Справедливой России», бывшего коммуниста Максима Карпикова. За него проголосовали 13,2% пришедших на участки, или 1418 человек. Последним по результатам довыборов оказался либерал-демократ, действующий депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев с 12,95% голосов. За Тулебаева проголосовали 1389 человек.

Отметим, что на довыборах в тюменскую областную думу была отмечена очень низкая явка. Как заявил на пресс-конференции по итогам дня голосования председатель облизбиркома Игорь Халин, в Тюмени на участки пришли чуть менее 12% избирателей. Халин объяснил низкую явку хорошей погодой, благодаря которой горожане привели выходной на сельскохозяйственных работах.

Мандат депутата тюменской областной думы оказался вакантным после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу в правительство Свердловской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.09.19

Тюменцы предпочли картошку выборам в областную думу. / Власти Тюмени обвинили коммунальщиков в пробках и отсутствии воды. / В Зауралье завершено расследование дела vip-браконьеров из Тюмени. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»