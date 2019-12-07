Умер известный бизнесмен и политик Ямала

В Москве 7 декабря скончался известный бизнесмен и политик Анатолий Гампель. Об этом сообщает агентство «Ноябрьск 24».

Анатолию Гампелю было 65 лет. Прощание с ним состоится в Москве. Там он находился последние несколько дней – его госпитализировали в больницу Москвы из Ноябрьска. Причина смерти пока не названа. Жители Ямала и Ноябрьска знали Анатолия Гампеля как успешного бизнесмена и политика.

В бизнес-империю Гампеля входит строительная компания «Аляска», ему также принадлежит первый частный бассейн в Ноябрьске, управлящая компания, гостиница и рынок, который считается одним из крупнейших на Ямале. Бизнес Анатолия Гампеля развивался вместе с городом. Несколько лет назад бизнесмен открыл кинотеатр.

Несколько созывов Анатолий Гампель был депутатом думы Ноябрьска. Летом 2019 года во время выборов он неожиданно для всех снял свою кандидатуру. Как сообщал «Новый День», решение депутата было связано с составом будущей гордумы. Он объяснил, что выдвинутые кандидаты – это преимущественно молодые люди, у которых нет социального и управленческого опыта, необходимых компетенций. Результативность такой думы показалась Гампелю сомнительна.

Редакция агентства «Новый День» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Гампеля.

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Ноябрьск, служба информации

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