Артюхов ответил тем ямальцам, кого обидела его инициатива платить северные зарплаты всем бюджетникам и с первого дня

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в понедельник, 9 декабря, прокомментировал свое решение по отмене принципа накопления северного коэффициента для бюджетников округа.

Во время своего прямого эфира в соцсетях, который состоялся 1 декабря, Артюхов анонсировал отмену накопительной системы формирования северного коэффициента для представителей бюджетной сферы. Максимальная надбавка к зарплате – 80%, будет начисляться и тем, кто только приедет на Ямал работать, и тем, кто уже сейчас занят в бюджетной сфере, но еще не успел накопить коэффициент в 80 процентов.

Губернатор Артюхов сегодня еще раз подчеркнул, что такое решение было принято исключительно для того, чтобы привлечь на Ямал дефицитных специалистов – медиков, педагогов, тренеров.

«Я следил за реакцией ямальцев, она неоднозначная», – заявил Артюхов. Глава округа отметил, что некоторых бюджетников такая инициатива обидела и люди считают, что это несправедливо. Одни специалисты годами накапливали надбавки своим трудом, другие получат «это на блюдечке».

«Давайте определяться, чего мы хотим. Люди обижаются, но тут же жалуются на нехватку медиков и педагогов. Жалуются, что невозможно, к примеру, найти детского педиатра. Тут же пишем о том, что очереди в больнице. И сегодня сложно убедить хорошего врача приехать на север, если у него хорошая зарплата будет через 5 лет», – ответил ямальцам Артюхов.

Губернатор Ямала также отметил, что подобную меру поддержки внедрили уже другие регионы – бюджетников поддержали в Коми и Ненецком округе.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года максимальная северная надбавка к зарплате – 80%, будет начисляться и тем, кто только приедет на Ямал работать, и тем, кто уже сейчас занят в бюджетной сфере, но еще не успел накопить коэффициент в 80 процентов.

«Думаю, уже можно рассказать: с 1 января 2020 будут действовать новые правила. Люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы», – заявил 1 декабря во время эфира ямальский губернатор.

По данным главы департамента занятости населения ЯНАО Ольги Акининой, на начало декабря в базе вакансий насчитывается более семи тысяч открытых позиций, почти треть из них – специалисты бюджетных организаций. Сфере здравоохранения не хватает 560 работников. Сфере образования требуется 461 работник, из них 66% – с педагогическим образованием, в спортивные организации ищут 75 работников.

«Сегодня в бюджетной сфере в округе трудятся 78 тысяч человек, то есть каждый четвертый работающий ямалец. Только чуть более пяти процентов этих работников получают ещё не полную северную надбавку», – отметила директор департамента экономики Светлана Гусева. По мнению главы ведомства, зарплаты в социальной сфере достаточно высокие, но они недостаточны для того, чтобы человек принял решение переехать жить на Ямал и накапливать годами северные надбавки.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.12.19

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