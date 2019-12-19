Ямальская оппозиция отказалась голосовать за новую схему выборов депутатов заксобрания

Депутаты заксобрания ЯНАО в четверг, 19 декабря, в первом и окончательном чтениях приняли закон, который вносит корректировки в окружной закон о выборах и референдумах. В 2020 году во время выборов в окружной парламент на Ямале не будет привычных избирателям региональных партийных списков.

Депутат-коммунист Елена Кукушкина заявила, что фракция КПРФ отказывается голосовать за нововведение. Представительница КПРФ отметила, что единороссы готовили законопроект кулуарно, а сегодня предлагают депутатам проголосовать за него сразу в окончательном чтении. Есть у коммунистов и принципиальная позиция. Политические выборы – это, в том числе, борьба идеологий, а не только личностей, считает Елена Кукушкина. И каждая партия использует выборную кампанию как трибуну.

Представитель «Справедливой России» в заксобрани, Валерий Степанченко, также высказался против нововведения. Инициативу справедливоросс назвал «неустойчивым равновесием». «К сожалению, складывается практика, когда перед очередными выборами опять вводятся новшества. Мы не будем поддерживать», – заявил Степанченко.

Демарш оппозиции не помешал депутатам заксобрания узаконить новую схему. Два депутат воздержались, два против. Закон принят в окончательном чтении.

Как сообщал «Новый День», под нововведение попадают привычные избирателям региональные партийные списки, в которых во время выборов первые строчки традиционно занимали «паровозы» – раскрученные, медийные персоны. А уже после дня голосования мандаты по решению партии распределялись непосредственно среди списочников.

Ямальские единороссы предлагают отказаться от практики формирования регсписков, ограничившись лишь составлением территориальных.

Проще говоря, избиратели, к примеру, Салехарда, будут голосовать только за партийный список салехардских кандидатов в депутаты. И так в каждой территории Ямала. Свой террсписок в муниципалитетах ЯНАО избирателям представит каждая из политических партий.

Главный плюс идеи, считают единороссы, в том, что при такой системе в законодательный орган перестанут попадать «спящие», «ждущие» кандидаты, которые получали свои мандаты только из-за того, что явные лидеры списков от мандатов традиционно в итоге отказывались. В число избранных попадут люди, которые будут понимать и осознавать свою ответственность перед ямальцами, отдавшими конкретно за них свои голоса.

Салехард, служба информации

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