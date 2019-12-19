Вопрос по выплате «северных» решен: ямальские депутаты поддержали идею Артюхова

Депутаты ямальского заксобрания в четверг, 19 декабря, поддержали инициативу губернатора Дмитрия Артюхова, который предложил отменить принцип накопления северного коэффициента для бюджетников округа. Законопроект о северной надбавке бюджетникам – 80% с 1 января 2020 года был единогласно поддержан депутатами заксобрания.

По замыслу главы региона эта мера должна решить проблему кадрового дефицита в бюдежтных сферах. Её суть в том, чтобы выплачивать «северные» надбавки с первого дня работы приезжих специалистов. Сегодня не имеют полной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 4,3 тысячи штатных единиц или 6% от общего количества работников бюджетной сферы. Но, еще больше специалистов требуется привлечь в регион, чтобы закрыть все имеющиеся вакансии.

Депутат Законодательно собрания ЯНАО, главный врач салехардского Перинатального центра Алексей Денисов напомнил коллегам, что дефицит специалистов в образовании, здравоохранении составляет более 5 тысяч человек.

«И, да, мы хотим привлекать на Ямал высококлассных специалистов. Как правило, это люди в возрасте за 30 лет. Для того, чтобы им наработать весь «северный» стаж, нужно 3-5 лет. Поэтому, идея главы Ямала Дмитрия Артюхова в выплате специалистам с первого дня работы полноценную зарплату, думаю, оправдает себя. Буквально в октябре на перинатальный центр, который я возглавляю, выходили два специалиста и отказались приезжать, потому не устроила зарплата. А уже на этой неделе завершились переговоры с акушером – гинекологом, который готов на новых предложенных условиях переехать на Ямал. То есть, инициатива работает», – заявил Денисов.

С 1 января 2020 года 80% «северной» надбавки будут получать не только приезжие специалисты, но и те, кто уже трудится на Ямале, но ещё не заработал выплату, согласно прежнему закону. Законопроект о северной надбавке бюджетникам – 80% с 1 января 2020 года был единогласно поддержан депутатами законодательного собрания ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», своей инициативой губернатор Дмитрий Артюхов поделился с ямальцами 1 декабря во время прямого эфира в социальных сетях. Тогда глава региона пообещал, что максимальная северная надбавка к зарплате – 80%, будет начисляться и тем, кто только приедет на Ямал работать, и тем, кто уже сейчас занят в бюджетной сфере, но еще не успел накопить коэффициент в 80 процентов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.12.19

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