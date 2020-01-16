Чиновникам ЯНАО напомнили, что им пора собирать справки о своих доходах

На Ямале объявлен старт декларационной кампании по предоставлению сведений о доходах чиновников за 2019 год. Соответствующий документ опубликован на официально сайте правительства ЯНАО.

Госслужащим напомнили, что декларационная кампания началась с 1 января 2020. Справки о доходах чиновники обязаны предоставить до 30 апреля.

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют лица, замещающие государственные и муниципальные должности, государственные и муниципальные служащие, а также руководители государственных и муниципальных учреждений. Указанные лица обязаны также представить сведения в отношении членов своих семей (супругов и несовершеннолетних детей)», – напомнили служащим Ямала.

Как сообщал «Новый день», по итогам 2018 года у всего кабмина Ямала выросли доходы. Это объяснялось тем, что свой пост покинул экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, получивший пост федерального министра. Вслед за Кобылкиным в отставку, как и положено по закону, ушли все члены правительства. При этом служащие получили компенсации.

Доходы нынешнего губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сменившего Кобылкина в мае 2018, тогда составили 64,9 млн рублей. Также глава округа задекларировал земельный участок площадью пять соток, квартиру площадью 72,5 «квадрата» и автомобиль «Ауди».

Самым богатым членом ямальского кабмина оказался первый заместитель Артюхова – Алексей Ситников. В 2018 году он заработал больше, чем губернатор. Доход г-на Ситникова составил 65,7 млн рублей.

Салехард, служба информации

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