Ямальский губернатор перенес дату своего послания

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сместил дату своего ежегодного послания и зачитает его 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО. Ранее планировалось, что глава региона выступит 5 февраля.

Как сообщал «Новый День», свой ежегодный отчет ямальский губернатор озвучит на внеочередной сессии окружного заксобрания. Формально, это заседание регионального парламента, только на него будут приглашены сотни слушателей. Так, предыдущий отчет Артюхова собрал более 600 человек. Мероприятие традиционно проходит в Культурно-деловом центре (КДЦ) Салехарда.

Неофициально собеседники «Нового Дня» добавляют: направленность послания Артюхова будет социальной. «Центральное место отведено решению проблем ямальцев и повышению качества их жизни, ответственности чиновников за решение этих задач», – уточнил собеседник «Нового Дня».

Напомним, главной новеллой предыдущего отчета Артюхова также стала социалка, а не мега-проекты Арктики. Глава региона тогда подчеркивал, что ямальске власти будут принимать меры для соцподдержки населения, увеличивать размеры социальных выплат, уделять особое внимание здравоохранению, расширять жилищные программы, строить и ремонтировать дороги.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.01.20

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