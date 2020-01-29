Прокуратура: ямальская полиция искажает криминальную отчетность

Прокуратура ЯНАО проверила статистику окружного УМВД за 2019 год и нашла нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечены 55 сотрудников окружного полицейского главка, в их числе – 15 руководителей органов дознания и следствия, сообщает надзорное ведомство в среду, 29 января.

«Имеют место искажения сведений при учете преступлений», – отметили в прокуратуре.Надзорное ведомство также сообщает, что во время проверки были выявлены факты «недостоверного отражения сведений о лицах, ранее совершавших преступления, о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несовершеннолетними, в общественных местах и другие».

«Выявлены и случаи искажения статистических показателей при вводе информации об объектах учета, отраженных в поступивших учетных документах, в базу информационного центра. При этом проверка данных сведений в последующем, в том числе при формировании статистической отчетности, а также контроль за их достоверностью, осуществлялись не должным образом», – вывод прокуратуры ЯНАО. Ведомство потребовало обеспечить достоверность данных при формировании криминальной статистической отчетности.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году после вмешательства прокуратуры ЯНАО ямальская полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-главы МО Шурышарское Юрия Комелькова, который жестоко избил 53-летнюю артистку – свою сожительницу. Преступление было совершено в начале октября 2019 года.

«Несмотря на достаточные повод и основания для возбуждения уголовных дел, соответствующее процессуальное решение органом дознания принято не было. 29 ноября прокурор внес начальнику ОМВД России по Шурышкарскому району требование об устранении нарушений федерального законодательства, в котором поставил вопрос о незамедлительном возбуждении уголовного дела», – ранее сообщала прокуратура ЯНАО.

В этот же день полиция отреагировала возбуждением двух уголовных дел по ст. 117 (истязание) и 119 (угроза убийством) УК РФ.

«Новый День» сообщал подробности инцидента с участием 61-летнего экс-главы Комелькова, который в своем частном доме два дня – с 6 по 7 октября, истязал свою 53-летнюю сожительницу.

Экс-глава был пьян, запирал женщину в подвале, избивал ее, пристегивал наручниками к сундуку и демонстрировал пистолет, угрожая убийством. Женщина выпрыгнула с балкона на втором этаже, во время падения сломала ногу и ползком добралась до соседей, которые доставили ее в медицинское учреждение.

По данным УМВД по ЯНАО, в 2019 году на территории округа было зарегистрировано 7 тыс, 532 преступления, включая 444 особо тяжких.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.01.20

Ямальской балерине пришлось экстренно вернуться из Китая, в России девушку встречали врачи. / Пылят и шумят по ночам: на Ямале карьер, из-за которого задыхаются жители, тайно возобновил работу. / Ямальский губернатор перенес дату своего послания. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»