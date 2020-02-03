На Ямале сгорел дом помощницы окружного депутата, находящегося под следствием

В Ноябрьске в воскресенье, 2 февраля, тушили серьезный пожар в дачном поселке. Полностью сгорел жилой дом. По неподтвержденной информации, он принадлежал Елене Нагорянской – помощнице подследственного депутата ямальского заксобрания.

Как сообщает управление МЧС Ямала, ЧП произошло в СНТ «Мечта», сигнал о пожаре поступил в 15:22 часов. Огнем был полностью поврежден жилой дом площадью 100 кв метров. Только в 19:55 часов возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

Информированные источники «Нового Дня» сообщают, что сгоревший дом принадлежал Елене Нагорянской – помощнице депутата ямальского заксобрания Павла Крюкова.

Как сообщал «Новый День», окружной парламентарий и экс-глава «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» стал фигурантом двух уголовных дел, долгое время находился в СИЗО в связи с расследованием.

Первое дело было возбуждено осенью 2017 года по факту коррупционного преступления – коммерческого подкупа. Летом 2018 г-н Крюков вновь стал фигурантом уголовного дела, на этот раз его подозревали в выводе средств через некоммерческую компанию, связанную с «Ноябрьскнефтегаз». Уголовные дела в отношении него еще не окончены.

Получить комментарий Елены Нагорянской не удалось. Она ответила на телефонный звонок, но говорить не стала – просто отключила телефон.

Ноябрьск, служба информации

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