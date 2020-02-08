Артюхов выступил с посланием и удивил федералов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, объявивший в 2019 году о мерах поддержки коренного населения округа, в пятницу, 7 февраля, во время своего ежегодного послания вновь пообещал тундровикам помощь. Федеральные эксперты уловили в словах Артюхова особый смысл.

В 2019 году ямальский губернатор заявил, что с 1 января 2020 года выплаты коренным ямальцам увеличатся с 3 до 5 тыс рублей. На ежемесячное пособие – кочевые, рассчитывают около 9 тыс человек, ведущих традиционный образ жизни коренных народов Севера.

Затем ямальским аборигенам почти в два раза увеличили закупочную цену на оленину. «Это означает, что удвоятся доходы как оленеводов-частников, так и оленеводческих общин. Это наше решение, позволяющее людям честным трудом обеспечивать себе достойную жизнь», – оценил Артюхов в своем сегодняшнем докладе решение ямальских властей.

7 февраля Дмитрий Артюхов, выступая в окружном заксобрании с ежегодным докладом, заявил, что ямальские власти подготовили новый пакет соцподдержки для тундровиков.

«С этого года помогаем ребятам из семей тундровиков поступить на первый курс в колледж. Более чем вдвое мы увеличили сумму, которая ежегодно выделяется на обеспечение учащихся школ-интернатов одеждой и обувью», – цитата из доклада Артюхова.

Он также отметил, что окружное правительство услышало «сигнал» студентов вузов, чьи родители кочуют в тундре. Дети кочевников не могли воспользоваться субсидией бюджета ЯНАО на оплату обучения.

«Это было связано с необходимостью подтвердить стаж работы на территории Ямала. Очевидно, что никакими документами это не сделать. Поэтому для студентов из числа тундровиков такое избыточное требование мы убрали. Также сделали для них и дополнительную поддержку – если ямалец учится в высшем учебном заведении на «хорошо» и «отлично», он может претендовать на стипендию в размере 10 тысяч рублей», – заявил ямальский губернатор.

Меры поддержки коренным ямальцам удивляют федеральных экспертов.Представители Российского экспертного института социальных исследований в своем мониторинге уже назвали политику ямальских властей самой «прорывной» за последние 10 лет.

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Владимир Климов отреагировал на новеллы послания ямальского губернатора и отметил важность стратегии поддержки студентов. «Молодежь – будущее Ямала. Все это стало возможным благодаря систематической, комплексной работы власти, общественных институтов, а также активной позиции представителей коренных жителей. Знаю, информационная база данных КМНС ЯНАО профильного департамента является одной из лучших в РФ», – сказал он.

Член общественного Совета при Федеральном агентстве по делам национальностей Николай Григорьев добавил, что решения, озвученные главой ЯНАО, вписываются в канву последних поручений президента.

«В данном случае можно говорить о том, что государственная политика президента совершенно конкретно увязана не только со стратегией общеполитической, но и с национальными проектами. Люди ждут улучшения жизни, об этом говорил президент. И на Ямале для этого уже многое делается», – отметил Николай Григорьев.

Напомним, на Ямале кочевой образ жизни ведут почти 19 тыс коренных ямальцев. Артюхов во время всех своих значимых выступлений – пресс-конференций, посланий, прямых эфиров в соцсетях – традиционно анонсирует новые меры поддержки для кочевников.

В пятницу, 7 февраля, глава ЯНАО выступил с ежегодным посланием. В режиме офлайн выступление губернатора слушали около 700 человек – депутаты округа и Госдумы, силовики, бизнес-сообщество, общественники, журналисты, представители религиозных конфессий.

Салехард, Служба информации

Салехард. Другие новости 07.02.20

Ямальцам пообещали прямой и субсидированный авиарейс в Сочи. / В деле «ямальского Росреестра» обнаружились «следы» известного бизнесмена. / Ямальский губернатор в 2020 году повторит свой автопробег по округу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»