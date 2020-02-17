Депутаты Надыма готовы создать на Ямале второй муниципальный округ

На Ямале второй муниципалитет начал подготовку к укрупнению – образованию муниципального округа. На этот раз реформу поддержали депутаты Надыма.

Ради обсуждения вопроса надымские депутаты провели внеочередное заседание гордумы. Инициатива была поддержана единогласно. Накануне, напомним, за создание муниципального округа высказались народные избранники Тарко-Сале.

Как сообщила спикер надымской думы Светлана Ипатова, депутаты поддержали создание в агломерации муниципального округа по ряду причин.

Главный посыл депутатов Надыма – укрупненный муниципальный округ значительно упростит структуру местной власти. И вместо множества практически «недееспособных» поселковых мини-администраций и дум будет создана одна администрация с общим бюджетом, отвечать за развитие муниципального округа будет один глава и один орган представительной власти, то есть одна депутатская дума.

В результате, уверены депутаты Надыма, территория получит плюсы в виде экономии бюджетных средств и эффективности их расходования, создания единой налоговой политики в населенных пунктах, повышения ответственности власти на местах и возможности перераспределять деньги на развитие населенных пунктов, входящих в укрупненный муниципальный округ.

«При создании муниципального округа бюджет не размазан тонким слоем по поселениям, а сосредоточен в одном месте. Соответственно, можно ударным образом осваивать средства. В этом году отремонтировать дороги в одном поселении, в следующем – в другом месте поменять трубы. Да, это может быть не завтра, но это будет. А у поселения денег нет никогда», – прокомментировала г-жа Ипатова.

Один из депутатов Надыма в разговоре с корреспондентом агентства прямым текстом оценил нынешний KPI сельских муниципалов.

«Что такое глава сельского уровня: минимум полномочий, минимальный бюджет, сложности с квалификацией. Я вам больше скажу: в удаленных, труднодоступных местностях, в малонаселенных территориях у людей зачастую нет желания брать на себя ответственность за организацию местной власти. Для подобных случаев только создание муниципальных округов может стать эффективной схемой управления», – поделился своим мнением депутат.

При обсуждении вопроса надымские депутаты, как и депутаты Тарко-Сале, подчеркивают, что муниципальная реформа, во-первых, не ущемит демократические права жителей сел и поселков – они будут участвовать в выборах депутатов муниципального округа. Во-вторых, это не повлияет на социальные меры поддержки населения: весь список льгот за жителями сохраняется.

Директор Фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин прокомментировал «Новому Дню» старт муниципальной реформы на Ямале.

«По моему мнению, данная тенденция, учитывая численность населения ЯНАО, совершенно оправдана. Это приведет к оптимизации не только штатной численности муниципальных чиновников, но и всей системы управления. В том числе, это ускорит и упростит развитие в округе цифровизации – важное сейчас направление», – напомнил политолог.

Глава Фонда «Региональная политика» также указал на важный момент: коммуникация на уровне региона проводится все же через глав городов и районов, а не поселковых администраций.

Как сообщал «Новый День», создание укрупненных муниципальных округов – общероссийский тренд, который в 2019 году был поддержан федеральным законом (131 – ФЗ).

Законопроект по созданию в регионах муниципальных округов, которые должны «поглотить» деревенские мэрии с минимальным набором функционала, разрабатывался по просьбе нескольких субъектов РФ. В их числе, Московская и Оренбургская области, Пермский и Камчатский край.

Новелла нового законодательства вписывается в контекст недавнего послания президента Владимира Путина. Глава государства, выступая в Совете Федерации, говорил именно о том, что власть должна стать эффективнее и ближе к человеку. Тема ответственность чиновников перед населением стала ключевой и в послании ямальского губернатора Дмитрия Артюхова, который в феврале выступал с докладом в заксобрании округа.

В некоторых регионах реформа по созданию муниципальных округов уже стартовала. По оценке председателя ассоциации «Совет муниципальных образований ЯНАО» Алексея Осипова, к муниципальной реформе готов и Ямал.

Г-н Осипов сообщил, что по инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований ЯНАО» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел телефонный опрос среди ямальцев. Спрашивали жителей городских и сельских поселений о том, как они относятся к возможности преобразования районов в муниципальные округа. Опрос проводили в октябре 2019 года. Выборка составила 1 205 респондентов – это жители муниципальных районов ЯНАО.

«До 90% опрошенных выразили одобрение тем мерам, которые повлечет образование муниципальных округов, в том числе сокращение поселковых администраций, а также перераспределение бюджетных средств», – прокомментировал Осипов.

Как подробно сообщал «Новый День», объединение множества территорий в одну агломерацию предполагает ликвидацию «деревенских» администраций. Вместо мини-мэрий в населенных пунктах будут созданы территориальные отделы районной администрации, которая станет константой муниципального округа.

Первыми об укрупнении муниципалитетов на Ямале заговорили депутаты Тарко-Сале. Сегодня к реформе готовится Надым. Важный момент: решение о создании округа должны поддержать жители территории.

Надым, Салехард, Дарья Котова

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