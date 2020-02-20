Теперь официально: на Ямале детям запретили продавать зажигалки из-за сниффинга

Депутаты ямальского заксобрания в окончательном чтении приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок и любых предметов, содержащих сжиженный углеводородный газ. Региональный закон принят в четверг, 20 февраля.

Как сообщал «Новый День», такие меры приняты из-за нового вида газовой токсикомании – сниффинг. И пока ЯНАО – единственный субъект РФ, где вводится подобный запрет.

«Подростки дышат парами бытового газа, содержащегося в зажигалках или баллончиках портативных газовых устройств. При вдыхании пары вызывают аритмию и остановку сердца и с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу. В России от сниффинга в 2016 году погибло 65 подростков, в 2017 году – 142, в 2018 году – 154. Среди погибших в основном подростки 14-17 лет. В прошлом году на Ямале зафиксировали девять случаев вдыхания подростками паров газа, в 2018 году таких было семь, два из них закончились смертью», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Заместитель спикера ямальского заксобрания Дмитрий Жаромских отметил, что с момента рассмотрения законопроекта в первом чтении, депутаты продолжали консультироваться со специалистами, включая медиков, и получили их поддержку.

За продажу зажигалок несовершеннолетним, как и любых предметов, содержащих сжиженный углеводородный газ, продавцы будут наказываться штрафом. Для физических лиц сумма штрафа составит от 2 до 4 тыс рублей, для юридических – 50 тыс рублей и 100 тыс рублей в случае повторного нарушения регионального закона.

Как сообщал «Новый День», теперь при покупке зажигалок продавцы должны просить у молодых ямальцев паспорт.

Салехард, Дарья Котова

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