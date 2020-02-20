На Ямале медиков первичного звена поддержат бесплатной землей и особыми путевками в детсад

Депутаты заксобрания ЯНАО в четверг, 20 февраля, рассмотрели два законопроекта о социальной поддержке ямальских медиков. Первый документ позволит расширить список муниципалитетов, в которых медицинские работники смогут безвозмездно получать земельные участки. Второй – упростит устройство детей в детские сады и школы.

На заседание окружного заксобрания 20 февраля был вынесен законопроект о расширении перечня муниципалитетов ЯНАО, где правом на получение земельных участков в безвозмездное пользование смогут воспользоваться медработники первичного звена и скорой помощи.

Теперь в список территорий, где можно было получить землю, войдут не только сельские поселения, но и городские округа.

Как отметили во время обсуждения законопроекта депутаты, медицинские работники хотели бы получать земельные участки в границах основных городов округа – Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой и др.

Земельные участки на льготных условиях ямальские медики могут получить под ИЖС или ведение подсобного хозяйства. Земля бесплатно предоставляется получателю на срок до шести лет, а если началось жилищное строительство, то надел передается в собственность.

До 2025 года, как прогнозируется, может потребоваться более 240 земельных участков.

По словам представителей окружного департамента имущества, муниципалитеты готовы закрыть эту потребность в полном объеме. Однако предстоит большая работа по выделению территорий, присвоению кадастровых номеров, обеспечению инфраструктурой.

На сегодняшний день на Ямале работает около 4 тыс медработников. И как неоднократно заявлял ямальский губернатор Дмитрий Артюхов, регион испытывает кадровых голод.

Для привлечения специалистов окружной кабмин разрабатывает различные меры поддержки. В их числе и новый порядок начисления северного коэффициента, и перечень льгот, которыми могут пользоваться представители здравоохранения.

Заместитель председателя заксобрания ЯНАО Дмитрий Жаромских, защищая законопроект в окружном парламенте, напомнил, что депутаты ориентировались на приоритетность, обозначенную президентом в послании Федеральному собранию. «Медучреждения страны и Ямала, в частности, сегодня нуждаются в медсестрах, фельдшерах, врачах «скорой помощи». Если возникнет потребность, будет запрос от других категорий, мы также готовы рассмотреть вопрос об их включении в перечень», – добавил парламентарий.

Второй законопроект, который сегодня также рассмотрели депутаты заксобрания ЯНАО, предусматривает льготу для медиков родителей.

Дети медработников первичного звена могут получить места в детсадах и школах без очереди, наравне с детьми сотрудников силовых структур. Очередей для детей от 3-7 лет в детские сады на Ямале нет.

Салехард, Дарья Котова

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