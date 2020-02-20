Чиновникам Ямала разрешат управлять некоммерческими фондами, но есть условие

Ямальским чиновникам разрешат возглавлять некоммерческие организации, но специальная комиссия будет за ними следить. В четверг, 20 февраля, депутаты заксобрания ЯНАО скорректировали окружной закон «О противодействии коррупции».

Свежий федеральный закон, принятый в декабре 2019 года, позволяет чиновникам, депутатам (кроме депутатов регионального уровня), сенаторам возглавлять некоммерческие организации (НКО), созданные без участия иностранных агентов. Сегодня ямальские депутаты под федеральный закон скорректировали региональные акты.

Госслужащие, не покидая своего основного места работы, могут возглавлять НКО, но есть условия. Они обязаны уведомить об этом работодателя, плюс общественная деятельность не должна приносить госслужащему доход. Также чиновники не могут возглавлять фонды, если их профессиональная деятельность пересекается с деятельностью НКО. За работой чиновников-общественников в округе будет следить специально созданная для этого комиссия.

«Я вижу плюс в том, что государственная и муниципальная власть будет работать во взаимодействии с населением, обществом. Хорошо сидеть в кабинете, но когда ты работаешь непосредственно с жителями, то и решения принимаются через призму этого общения. Важна и обратная связь. Если госслужащий участвует в деятельности некоммерческой организации, общается с гражданами – это только можно приветствовать», – взял слово председатель комитета по местному самоуправлению заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

Г-н Яунгад также добавил, что ямальские НКО, созданные и возглавляемые государственными и муниципальными служащими, «должны быть более чем прозрачными».

Поддержали законопроект практически все из присутствующих на заседании депутатов. Только коммунисты не стали голосовать за антикоррупционную поправку.

«Теперь, если начинаешь управлять НКО, то надо брать разрешение у работодателя?» – уточнила руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании округа Елена Кукушкина. На что депутат получила ответ: нужно лишь уведомить работодателя.

Собеседник «Нового Дня» в ямальском правительстве уточнил, что не все так просто и у нового региональная закона есть «особая миссия».

«Данный закон ориентирован в целом не на тех чиновников, которые работают в обычных НКО, а на тех, кто может проводить сомнительные схемы. Вспомним историю с фондом развития Нового Уренгоя. Если чиновник будет иметь право на работу с таким фондом, то будет отвечать головой за все решения», – поделился мнением источник в законодательном собрании ЯНАО.

Как подробно сообщал «Новый День», история с ныне обанкроченным фондом развития Нового Уренгоя закончилась серией громких коррупционных дел. Экс-главе новоуренгойского фонда, известному на Ямале управленцу Константину Михайлицкому, а также экс-директору некоммерческого правительственного фонда «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал» Сергею Доманскому приписывают авторство криминальных схем по продаже за бесценок муниципального имущества газовой столицы Ямала. Управленцы продали порядка 100 объектов недвижимости за 180 млн рублей.

В том числе, в 2014 году представители фонда за 30 млн рублей продали аффилированной фирме «Стрелец» спорткомплекс по стендовой стрельбе. Тогда как рыночная стоимость актива составляла 46 млн рублей.

Салехард, Елена Титова

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