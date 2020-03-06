Главная коммунальная компания столицы Ямала наказана за плохую уборку снега

АО «Салехарддорстрой» будет чистить столицу Ямала от снега под присмотром прокуратуры. Как сообщает 6 марта надзорное ведомство, в адрес руководства коммунальной компании внесено представление.

На работу АО «Салехарддорстрой», которое занимается всем городским хозяйством, массово жаловались горожане.

«При расчистке дорожного полотна от снега коммунальщики допустили формирование снежных валов на территории города. Кроме того, ввиду того, что работниками АО «Салехарддорстрой» произведено складирование снега на проезжей части дороги, сформировалась снежная гора, на которую несовершеннолетние поднимались и скатывались вниз в направлении движения автотранспортных средств», – уточняет прокуратура ЯНАО.

Прокурорское представление внесено и в адрес руководства «Салехардской дирекции единого заказчика» (МКУ «СДЕЗ»), с которой у «Салехарддорстроя» оформлен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог.

МКУ «СДЕСЗ» прокуратура обвиняет в ненадлежащем контроле за исполнением контракта. «Внесено два представления, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к ответственности. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на особом контроле прокуратуры», – резюмировали в окружной прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов составил свой антирейтинг городов, в которых есть проблемы с качественной уборки улиц. Главы этих территорий получили от губернатора задание лично следить за качеством работ дорожных и коммунальных служб. Артюхов отметил, что чаще других звучат адреса Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда и Губкинского.

Напомним, осенью 2019 года в главной для Салехарда коммунальной компании – АО «Салехарддорстрой», сменился директор. Место Раифа Казиева, попадавшего в неприятные истории, занял экс-замглавы Салехарда Александр Воробьев.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 05.03.20

Жителей Ямала предупредили о страшной непогоде. / Иркутская авиакомпания запускает на Ямале московский рейс. / На Ямале спасают годовалого ребенка: девочка выпила ядовитую жидкость. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»