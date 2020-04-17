Место «нефтегазового генерала», покинувшего заксобрание Ямала, заняла педагог

Педагог из Нового Уренгоя – Полина Шумова, получила мандат депутата заксобрания ЯНАО. Такое решение накануне одобрил избирком округа.

Шумова, как представитель «Единой России», займет место другого единоросса – «нефтегазового генерала» Сергея Соловьева, который добровольно отказался от депутатства. Он избирался по партийным спискам, Шумова также из списка единороссов. Решение передать Шумовой вакантный мандат партия поддержала.

Полина Шумова родилась в 1977 году, в Новом Уренгое живет с 1996 года. Она окончила Новоуренгойское педагогическое училище по специальности «Дошкольное образование». Затем получила высшее образование в Тюменском государственном институте искусств и культуры. В 2006 году г-жа Шумова получила в Новом Уренгое пост директора муниципального Дома детского творчества, где работает по настоящее время. Депутатом нынешнего созыва Шумова будет недолго. Осенью 2020 года состоятся очередные выборы окружного заксобрания.

Место Шумовой освободил один из самых богатых депутатов ЯНАО Сергей Соловьев. Экс-директор «Арктик СПГ», «нефтегазовый генерал» добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Заявление г-на Соловьева об уходе депутаты одобрили 26 марта.

Причина ухода г-на Соловьева не озвучивалась. Спикер заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин лишь обмолвился, что Соловьев уходит на повышение. Парламентарии решили направить экс-коллеге благодарственное письмо и поблагодарить его за работу.

Сергей Соловьев работал директором «Арктик СПГ 2» (проект «НОВАТЭКа»). В 2017 году покинул округ и переехал в Санкт-Петербург, где возглавил ООО «Криогаз-Высоцк». Это тоже проект «НОВАТЭКа». «Криогаз-Высоцк» расположен в порту Высоцк на Балтийском море. В 2018 году топ-менеджер задекларировал доход в сумме более 99 млн рублей.

Депутаты ямальского заксобрания на условиях анонимности сообщили «Новому Дню», что Соловьев практически не появлялся на заседаниях окружного парламента. «Я даже не помню, когда в последний раз видел или слышал Соловьева», – поделился один из ямальских депутатов.

Теперь уже бывшие коллеги «нефтегазового генерала» Соловьева считают, что от мандата он отказался только потому, что не хочет публично раскрывать свои доходы за 2019 год. «Вероятнее всего, Соловьев, опять сменив место работы, получил от «НОВАТЭКа» «золотой парашют», сумму которого он не готов озвучивать», – такую версию обсуждают ямальские депутаты.

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