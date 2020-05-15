Ямальские справедливороссы откладывают важное назначение из-за коронавируса

На Ямале откладываются выборы главы городского отделения партии «Справедливая Россия» в Ноябрьске.

На отчетно-выборную конференцию в Ноябрьск, которая должна была состояться в середине апреля, по одним данным ожидали приезда главы партии Сергея Миронова. По другим сведениям, на Ямал была готова прилететь в прошлом актриса, а ныне политик и заместитель руководителя фракции Елена Драпеко.

Из-за пандемии коронавируса визиты федеральных политиков, как и сама процедура избрания председателя Ноябрьского отделения партии, откладываются на неопределенный срок.

Информацию о том, что запланированная на апрель встреча переносится, «Новому Дню» подтвердил основной кандидат на пост главы городского отделения справедливороссов, депутат гордумы Ноябрьска Александр Зимин. По его данным, дата встречи пока не определена, все ждут снятия ограничений, введенных в стране из-за Covid-19. Зимин подтвердил, то в Ноябрьск приедет кто-то из руководства партии.

Как сообщал «Новый День», место председателя городского отделения «СР» в Ноябрьске стало вакантным после кончины ямальского бизнесмена Анатолия Гампеля. Видный региональный политик и бизнесмен скончался в Москве на 65-ом году жизни в декабре 2019 года.

Александр Зимин считается главным претендентом на пост руководителя городского отделения «СР». При этом Зимин вступил в ряды партии совсем недавно. До февраля 2020 года он был коммунистом. И именно от КПРФ попал в гордуму Ноябрьска.

Затем Зимин публично, прямо во время сессии городской думы, заявил о выходе из КПРФ. От коммунистов Зимин не просто отрекся, а раскритиковал главу окружного отделения партии КПРФ Елену Кукушкину.

Как ранее сообщал «Новому Дню» Александр Зимин, после этого он получил предложения от нескольких партий, включая «Единую Россию», но сделал свой выбор в пользу справедливороссов и вступил в ряды «СР».

Менее месяца ушло у депутата Ноябрьска на то, чтобы сменить партию и официально «зафиксировать» свое присутствие в «Справедливой России».

Напомним, 45-летний Зимин был избран депутатом думы Ноябрьска седьмого созыва и прошел по многомандатному избирательному округу №1. Депутат – ветеран боевых действий. Работает заместителем директора частного учебного центра охраны «Легион». Также он входит в состав ноябрьской организации «Ветераны всех поколений».

Ноябрьск, Салехард, Дарья Котова

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