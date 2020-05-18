1748 заболевших: на Ямале не могут справиться со вспышкой Covid-19

На Ямале по-прежнему ежедневно регистрируют десятки новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших – 1748 человек. По состоянию на 18 мая подтверждено 59 новых случаев ковида, сообщает оперативный штаб округа.

В населенных пунктах ЯНАО всего 505 заболевших, на месторождениях Covid-19 выявлен у 1243 вахтовиков.

В городах и районах Ямала 18 мая зафиксировано 33 вновь инфицированных. Из них 22 человека в Новом Уренгое, в Салехарде – 8, в Муравленко – 3. Пангоды и Ханымей, с которых началась вспышка, попали в список благополучных территорий, там новых случаев инфекции не выявлено.

Еще 26 новых случаев заболевания коронавирусом приходятся на месторождения. В Ямальском районе, где вспыхнула Сабетта, плюс семь инфицированных, на предприятиях Нового Уренгоя – 13.

Как сообщает оперативный штаб, сейчас в стационарах лечение проходят 378 пациентов с COVID-19. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечится 1117 заболевших. Из госпитализированных в данный момент девять пациентов находятся в тяжелом, два – в крайне тяжелом состоянии, 10 пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное.

Салехард, Дарья Котова

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