За неделю число подтвержденных случаев Covid-19 в УрФО увеличилось в полтора раза

С 9 по 15 мая число выявленных случаев Covid-19 в регионах УрФО в целом выросло, но в большинстве из них темпы распространения вируса снизились.

Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Максимальное снижение прироста зафиксировано в ЯНАО. Если неделю назад в регионе был прирост 105%, то сейчас он равен 47% (число выявленных случаев за неделю составило 494).

Напротив, возросли показатели по ХМАО и Курганской области. Неделей ранее здесь наблюдались минимальные значения по приросту в федеральном округе (44%). Но на 15 мая ситуация поменялась. В ХМАО зафиксирован самый высокий показатель роста заболеваемости – 66% (число выявленных случаев составило 382 за неделю). В Курганской области прирост заболевших – 58% (38 выявленных случаев), тогда как неделей ранее этот показатель был равен 44%. Впрочем, общее число случаев здесь все еще невелико – 103.

В Челябинской области зафиксирован прирост 60% (526 новых случаев). Показатель незначительно снизился – неделей ранее он составлял 64%.

Далее идет Свердловская область, где в целом зафиксировано наибольшее число случаев заболевания за весь период. За прошедшую неделю показатели прироста в области снизились и составили 56% (882 новых случая). Неделей ранее прирост составлял 69%.

В Тюменской области этот показатель также незначительно снизился и составил 50% (350 выявленных случаев за неделю). Неделей назад этот показатель был на уровне 60%.

В среднем по Уральскому федеральному округу число заболевших за прошедшую неделю увеличилось в 1,6 раза.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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