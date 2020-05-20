В ЯНАО новый Covid-тренд: чаще стали болеть уже не вахтовики

По состоянию на 20 мая на Ямале подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших среди жителей населенных пунктов – 22 инфицированных.

За весь период пандемии в ЯНАО коронавирусом заболели 1838 человек, из них 70% – вахтовики. В последние дни новые случаи Covid-19 чаще стали выявляться не на месторождениях, а у жителей крупных городов – Салехард, Новый Уренгой.

За сутки в Салехарде девять вновь выявленных больных (всего 210), в Новом Уренгое – 11 (всего 213). Один заболевший в Тазовском районе (всего 3).

На месторождениях к 20 мая выявили 10 новых случаев инфекции. Это предприятия Салехарда и Нового Уренгоя. По одному случаю в Пуровском и Тазовском районах.

«Второй день мы фиксируем превалирование новых случаев в населенных пунктах округа над новыми случаями на месторождениях. Это закономерно. С момента выявления первых заболевших на месторождениях эпидемиологами была проведена колоссальная работа в очагах заболевания вахтовиков. Установили и обследовали за последние несколько недель более 5 тысяч контактных с заболевшими. Сейчас в округе считаются действующими 20 производственных очагов коронавируса. Все они под контролем.

Заболеваемость среди жителей Ямала не показывает серьезного роста. За последние несколько дней мы даже фиксируем снижение количества новых случаев. Сегодня основная часть новых случаев приходится на Салехард и Новый Уренгой. Здесь очаги действуют как в организованных коллективах, так и среди семей. Прирост сейчас дают контактные в этих очагах: коллеги по работе, друзья, близкие родственники заболевших», – объяснила тенденцию руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

При этом руководитель оперштаба отметила, что сейчас медиков больше тревожит утяжеление течения заболевания коронавирусом у отдельных людей. Такие случаи фиксируются и в населенных пунктах, и на месторождениях. Как сообщал «Новый День», за сутки в Новом Уренгое скончались двое пациентов с коронавирусом.

Салехард, Дарья Котова

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